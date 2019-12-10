Hemen hemen herkes bunu ihmal ediyor!

Arpa kaç kalori? Arpanın besin değerleri ve kalorisi…

Kalori, kısaca tüketilen besinlerin dokular içinde yanarak vücudun sıcaklık sağlama değerlerinin ölçülmesinde kullanılan bir terimdir. Yani kalori yiyeceklerin enerjisini temsil eder. Bu nedenle de günlük beslenme tablosuna giren birçok yiyeceğin kalori miktarı merak edilir. Bu besinlerden biri de arpadır. Peki, 100 gram arpa kaç kaloridir?

Son yıllarda yapılan birçok çalışma var ki bu da düzenli beslenmemizin bile önemli besinlerden yoksun olduğunu gösteriyor. Genellikle ihmal etme eğiliminde olduğumuz en önemli besinlerden biri liftir. Arpa, uzun vadede genel sağlığınızı güvence altına alan hem çözünür hem de çözünmeyen lif için mükemmel bir kaynaktır ve lif bakımından yüksek olan arpa tüketmek de kendinizi daha iyi hissettirir. Peki, arpa kaç kaloridir? İşte arpanın besin değerleri…

ARPA KAÇ KALORİ?

100 gram arpa yaklaşık 354 kaloridir.

ARPANIN BESİN DEĞERLERİ

100 gram arpada aşağıdakiler bulunur:

Su [g] 9.44

Enerji [kcal] 354

Protein [g] 12,48

Toplam lipit (yağ) [g] 2.3

Karbonhidrat, fark olarak [g] 73.48

Elyaf, toplam diyet [g] 17.3

Toplam şekerler [g] 0.8

Kalsiyum, Ca [mg] 33

Demir, Fe [mg] 3.6

Magnezyum, Mg [mg] 133

Fosfor, P [mg] 264

Potasyum, K [mg] 452

Sodyum, Na [mg] 12

Çinko, Zn [mg] 2.77

C vitamini, toplam askorbik asit [mg] 0

Tiamin [mg] 0.65

Riboflavin [mg] 0.29

Niasin [mg] 4.6

B-6 Vitamini [mg] 0.32

Folat, DFE [µg] 19

B-12 Vitamini [µg] 0

A Vitamini, RAE [µg] b1

A Vitamini, İÜ [İÜ] 22

E Vitamini (alfa-tokoferol) [mg] 0.57

D Vitamini (D2 + D3) [µg] 0

D vitamini [IU] 0

K Vitamini (filokinon) [µg] 2.2

Yağ asitleri, toplam doymuş [g] 0,48

Yağ asitleri, toplam tekli doymamış [g] 0.3

Yağ asitleri, toplam çoklu doymamış [g] 1.11

Kolesterol [mg] 0