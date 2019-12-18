Hemen hemen herkesin başına gelmiştir...

Damak yanığı için ne yapmalı? Üst damak yanığı nasıl geçer?

Cildin dış yüzeyi vücudumuzun yakılabilecek tek bölgesi değildir. Sıcak bir çorba veya sıcak bir çay ile ağzımızın çatısı olarak da bilinen damağımızı yakabiliriz. Hemen hemen herkesin yaşayabileceği bu durum rahatsız edici ve acı verici olabilir. Peki, damak yanığı için ne yapmalı? Üst damak yanığı nasıl geçer?

Ağzınızdaki bu sert tabaka diğer yumuşak dokulardan yanıklara karşı daha hassastır, çünkü ince ve hassas bir yapıya sahiptir. Birinci derecede yanıklarda minimal bir cilt hasarına neden olabilir. Bunları yüzeysel yanıklar olarak da adlandırabiliriz.

Birinci derecede yanık belirtileri şunlardır:

-Kırmızılık

-Ağrı

-Şişlik

-İyileşmeyle birlikte kuruyan ve soyulan cilt yüzeyi

İkinci ve üçüncü derece yanıklar acil tıbbi yardım gerektirebilir. Bu yanıkların belirtileri ise şöyledir:



-Şiddetli acı

-Kırmızılık

-Kabarma

-Şişme

DAMAK YANIĞI NASIL GEÇER?

Damak yanıkları için evde yapabileceğiniz bazı yöntemler damağınızdaki acıyı alarak iyileşme sürecini hızlandırabilir.

İşte üst damak yanığı evde tedavi yöntemleri;

ALOE VERA

Aloe vera cilt yanığını yatıştırmaya yardımcı olur. Aloe vera yaprağını keserek içerisindeki jeli yanık bölgenize nazikçe uygulayabilirsiniz.

YOĞURT

Yoğurt içerisindeki mineraller yardımı ile yanık tedavisinde en çok kullanılan yöntemlerden biridir. Ev yapımı doğal yoğurdu sık sık tüketerek üst damak yanığınızı tedavi edebilirsiniz.

GARGARA YAPIN

Tuzlu su ile ağzınızı gargara yaparak hem bakteri oluşumunu öneyebilir hem de yanık sonrası oluşabilecek enfeksiyonlara karşı önlem alabilirsiniz. Günde bir kere bir bardak suyun içerisine 1 tatlı kaşığı tuz ilave ederek ağzını çalkalamanız yeterli olabilir.