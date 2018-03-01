Hemşire Kadrolarının artırılması için düğmeye basıldı

Tasarı, 6 Mart Salı günü toplanacak Meclis’in gündeminde.

Cumhuriyet Meclisi İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi, yaptığı ilk toplantıda, Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları Değişiklik Yasa Tasarısı’nı oybirliğiyle kabul etti.

Tasarı, hemşire kadrolarını yeniden düzenliyor.

Meclisten yapılan açıklamaya göre, Halkın Partisi Milletvekili Jale Refik Rogers başkanlığındaki Komite toplantısına Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, UBP Milletvekili Sağlık eski Bakanı Faiz Sucuoğlu, Sağlık Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Personel Dairesi, Tıp-İş, Kıbrıs Türk Ebeler ve Hemşireler Sendikası’ndan yetkililer de katıldı.

Açıklamaya göre Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, süratli bir şeklide ilk toplantısını yaparak tasarıyı onaylayan komite üyelerine teşekkür etti.

Tasarı, 6 Mart Salı günkü meclis birleşiminin gündeminde.

Komite, Cumhurbaşkanı tarafından bir daha görüşülmek üzere geri gönderilen Kamu Sağlık Çalışanları Değişiklik Yasası’nı da görüştü.

Komite, yasa ile ilgili çalışmalarını bir sonraki toplantıda sürdürecek.