Hemşireler ve Ebeler Birliği: Büyük üzüntü duyuyoruz

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde çıkan yangında hayatını kaybedenlerin olması ve yoğun dumandan etkilenen birçok hastanın çeşitli özel hastanelere sevk edilmesinden dolayı büyük üzüntü duyduğunu kaydetti.

Birlik başkanı Ali Bolat yaptığı açıklamada, hastaların tahliyesi esnasında yardım eden hemşire, doktor ve tüm hastane personeline teşekkür ederek ”Dumandan etkilenen ve tedavi altına alınan meslektaşlarımıza geçmiş olsun dileriz. Bir daha böyle elim olayın yaşanmamasını temenni eder, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet tüm hastalarımıza da acil şifalar dileriz” ifadelerini kullandı.