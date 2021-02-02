Hemşirelerden hükümete çağrı

Hemşireler ve Ebeler Sendikası, başta Başbakan ve Maliye Bakanı olmak üzere hükümete açık çağrı yaparak, yüksek hemşirelik münhalinin genişletilerek geçer not alanların istihdamının sağlanmasını istedi.

Sendikadan yapılan yazılı açıklamada, salgının boyutuna işaret ederek, bu alanda en önde çalışan hemşirelerin sayıca güçlendirilmesi gerekliliğinin ivedi ve hayati olduğu vurgulandı. Vaka sayılarının düşmesinin bile hemşire ihtiyacını ortadan kaldırmayacağının belirtildiği açıklamada, “Başta pandemi ile mücadelede tutunabilmek için geçer not alan her meslektaşımızın istihdamı sağlanmalıdır.

Lütfen daha fazla geç olmadan bu savaşta mağlup olmadan ya da bizi sokaklara dökmeden bu haklı talebe cevap verin“ denildi.