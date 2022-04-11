Hep aynı şeyi yapıyor! Mahkeme önünde soyunup..

28 yaşındaki OnlyFans fenomeni Tash Peterson vegan beslenme ve hayvansal gıdaların tüketimi azaltmak için düzenli olarak çeşitli bölgelerde protestolar yapıyor. Hayvanların insanların zevkleri için işkenceye maruz kaldığını savunan Peterson, Avustralya'nın Perth kentinde görülen davasındaki kararı mahkemenin önünde protesto etti.

Ünlü bir vegan aktivist ve OnlyFans yıldızı, dünyaca ünlü bir markanın mağazasında sadece iç çamaşırıyla yaptığı protestonun sonrasında kamu düzenini bozan davranışları nedeniyle dava edilmişti. Mahkemenin kendisine yönelik olarak hapis ve idari para cezası uygulamasına tepki gösteren Peterson, makheme salonun önünde üstsüz bir şekilde vücuduna yazdığı “Kendi derinizi giyin” mesajıyla eylemini gerçekleştirdi.

“HAYVAN İSTİSMARCISISINIZ”

Kamuyu düzenini bozan uygunsuz davranışları nedeniyle mahkemeye çıkan OnlyFans fenomeni salondan çıkarken “Vegan değilseniz hayvan istismarcısısınız” diye bağırarak uzaklaştı. Güzel fenomen, alışılmışın dışında protestolarını hayvan soykırımı bitene kadar sürdürmeye devam edeceğini söyledi.

Eylemleri sırasında hiçbir insana, hayvana ya da bitkiye zarar verme amacı taşımadığını ifade eden Peterson, “İnsanlara hayvanları boğazlarından bıçaklamaları için para ödüyorken, insanların benim davranışımı bu şekilde bulmasını gerçekten çok ironik buluyorum. Et, süt, deri, yün ve kütk endüstrisi için işkence çeken hayvanların sesi olmak için buradayım” dedi.

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