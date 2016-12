HEPİMİZ SUÇLUYUZ!

Her yıl aynı çile!

Girne Kaymakamı Erişmen, önceki akşam ve dün etkili olan sel nedeniyle 93 su baskını ihbarı aldıklarını açıkladı. Zarar tespit çalışmaları sürüyor.

Girne Kaymakamı Mustafa Erişmen, etkili olan sağanak yağış nedeniyle Girne’de önceki akşam su baskınları meydana geldiğini belirterek, akşamki gelişmeleri Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) değerlendirdi.



Erişmen, önceki akşam geç saatlere kadar baskınların olduğu yerde olduğunu ifade ederek, saat 02.00 civarında buradan ayrıldığını ve o ana kadar kendilerine su baskınları konusunda ulaşan ihbar sayısının 93 olduğunu söyledi.

Girne’de, itfaiye, polis, sivil savunma ve Girne Belediyesi ekiplerin yer aldığı bir kriz masası oluşturulduğunu dile getiren Mustafa Erişmen, özel sektörün ve Sahil Güvenlik’in kendilerine dozer ve vidanjör desteği verdiğini de söyledi.

Araçların yollardan çekildiğini ifade eden Girne Kaymakamı Mustafa Erişmen, yaralanma konusunda herhangi bir ihbar almadıklarını da sözlerine ekledi.

Bu arada yağışlardan dolayı mağdur olanların 0548 811 55 04, 0533 834 29 73, 0548 847 38 17, 0548 830 28 23 numaralı telefonları arayabileceği belirtildi.



POLİS UYARDI



Polis Basın Subaylığı, Girne şehir içinde, Girne Amerikan Üniversitesi ile Kervansaray Kavşağı arasındaki güzergahta yoğun su birikintisi olduğunu duyurdu.

Polis, salon araçların bu yolu değil, Çevre yolunun kullanılmasını isteyerek, diğer yollarda da su birikintisi olabileceğini belirtti, vatandaşlara “dikkatli araç kullanın” çağrısı yaptı.



ANMA TÖRENİ, ERTELENDİ



Öte yandan, dün sabah yapılacağı açıklanan Küçükkaymaklı Şehitleri anma töreni elverişsiz hava koşulları nedeniyle ileriki tarihe ertelendi.



YIL ETKİNLİKLERİ İPTAL



Girne Belediyesi, dün Girne’de yapılacak yeni yıl çocuk partisinin ve Karaoğlanoğlu’nda düzenlenecek yeni yıl etkinliğinin olumsuz hava koşullarından dolayı iptal edildiğini duyurdu.



EN FAZLA YAĞIŞ



Öte yandan Meteoroloji Dairesi, son 24 saatte Girne, Kozanköy, Alsancak, Boğaz ve Çamlıbel’de metrekareye 100 kilogramdan fazla yağış düştüğünü açıkladı.

Meteoroloji Dairesi, en fazla yağışın metrekarede 139,2 kilogramla Girne’de kaydedildiğini bildirdi.



Diğer bölgelerde metrekareye düşen yağış oranları ise şöyle açıklandı:

“Kozanköy 124, Alsancak 114,2, Boğaz 108, Çamlıbel 103,2, Zafer Burnu 81,1, Beylerbeyi 69, Dipkarpaz 60,8, Koruçam 48, Akdeniz 38,6, Sandallar 30,1, İskele 23,5, Yeşilırmak 23,1, Kalkanlı 19,5 ve Salamis 17,8.”



Yağış alan diğer bölgelerde metrekarede 1 ile 15 kilogram arası yağış kaydedildiği belirtildi.



KAYA, TAŞ VE TOPRAK



Öte yandan polis, Geçitkale-Tatlısu ve Sadrazamköy-Kayalar köyleri arasında yollara kaya, taş ve toprak düştüğünü belirterek, sürücülerin kontrollü geçişin sağlandığı bu yollarda dikkatli seyretmesini istedi.



Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada, Girne’de kapalı yol olmadığı belirtilerek, sürücüler su birikintilerine karşı uyarıldı.



Ayrıca Geçitköy-Çamlıbel yolu üzerinde yer yer toprak kayması olduğu da açıklandı.





“Gelen giden göz yumdu”



Girne’yi felce uğratan sel felaketi birçok kişiyi mağdur ederken, Girne eski Kaymakamı Mehmet Envergil, “Yaşanan sorun 40 yıllık ihmalden kaynaklandı.Gelen giden göz yumdu” dedi.



Girne’de önceki gün yağan aşırı yağmur sel felaketini de beraberinde getirdi. Birçok evi ve işyerini su basarken, araçlar yolda mahsur kaldı, zaman zaman trafik kazaları da yaşandı. Girne Belediyesi, Polis, İtfaiye ve Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı ekipleri gece boyunca gelen 100’e yakın su baskını felaketin boyutlarını en aza indirgemek için büyük bir çaba harcadı.



Yaşanan felaketin ardından “ Girne neden bu halde” tartışmaları başladı.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü yaptığı açıklamada, su baskınlarının nedenini ağırlıklı olarak dere yataklarına yapılan müdahalelerden kaynaklandığını belirtirken, Star Kıbrıs’a konuşan Girne eski Kaymakamı Mehmet Envergil de her aşırı yağışın ardından yaşanan su baskınlarının nedenlerini ve çözüm önerilerini açıkladı.



YILLANMIŞ SORUN



Yaşanan sorunun 40 yıllık ihmalden kaynaklandığını kaydeden Envergil, Kamu Dereleri Koruma Yasası Fasıl 82’de derelere müdahale edilmesinin kesinlikle yasaklandığını, derelerde herhangi bir işlem yapılması için cumhurbaşkanın dahi izin verme yetkisi olmadığını dile getirdi.



Derelere yapılan müdahalelerin, bahçe duvarı yapmak, toprak dolgu, ev inşası olduğunu kaydeden Envergil, görevi döneminde birçok tespitte bulunup, birçok inşa edilen yapıları yıktırdığını dile getirdi. Gelmiş geçmiş birçok yetkilinin “Kimse üzülmesin, kimse gücenmesin” mantığı ile derelere yapı yapanlara karışmadığını kaydeden Envergil sözlerini şöyle sürdürdü:



2 SAATE HAYAT FELÇ



“Girne’de önceki akşam 2 saatin içerisinde sel oluştu. Her şiddetli yağış olduğunda Girne halkı bu eziyeti çekiyor. Artık buna dur demek lazım. Yılların sorunu olan bu duruma çözüm bulabilmek için devletin ve diğer birimlerinin elini taşın altına

koyması gerekiyor.



Şimdiye kadar göz yumulan kişilere müdahale edilmesi ve derelere yapılan yapıların yıkılması gerekiyor. Bir adım atıldığı takdirde gerisi de gelecektir. Başta belediyeler işi sıkı bir şekilde ele alıp tespitler yapıp, gerekirse hukuk yolu ile çözüm bulması lazımdır. Ayrıca derelere müdahale edenlere de caydırıcı cezalar verilmesi ve yasalara uymalarını sağlanması önemlidir. Şimdiye kadar siyasiler büyük sorunları, “Benden sonra gelen yapsın” mantığı ile birbirine bıraktı.



Yıllar geçtikçe de sorunlar azalmadı aksine dağ gibi büyüdü. Artık bazı şeylerin değişmesi ve halkın güvenliği için iyi şartlar oluşturulması şarttır.”



KAYNAK VAR, PROJE YOK



Envergil, su baskınlarına neden olan öncelikli sorunun dere yataklarının ihmal edilmesi olduğunu belirterek, dere yatakları içerisindeki bentlerin zaman içerisinde toprak ve atıklarla dolduğunu, bunların temizlenmesinin şart olduğunu ifade etti.

Evnergil, dere yataklarındaki toprak birikintilerinin temizlenmesi için başvuru yapıldığını, bu iş için kaynak ayrıldığını ancak Su İşleri Dairesi’nin proje hazırlamamasından dolayı hayata geçirilemediğini açıkladı.



Envergil, “Derelerin içerisindeki bentlerin arkasında toplanan toprakların temizlenmesi lazım aksi takdirde tıkanıklık olur. Bu işler için kaynak ayrıldı ancak proje hazırlanmadığı için kaynak kullanılamadı” dedi.



NEDENLERİ VE ÇÖZÜMÜ



Her yağışın ardından yaşanan su baskınlarının nedenlerini sıralayan Envergil, “Dere yataklarında duvar, ev ve toprak dolgu yapılması, derelerde bentlerin temizlenmemesi, yollar yapılırken yağmur sularının dikkate alınmaması, vatandaşların yaptığı inşaatlarda yağmur suyu drenajının yerine getirilmemesi, denizle buluşmayan dereler; akarların denize dökülememesi, şehirlerde yeterli su kanallarının olmaması,var olanların bakımlarının yapılmaması, inşaat atıklarının derelere dökülmesi ve beton atıklarının değerlendirileceği tesislerin olmaması” olarak açıkladı.



Envergil, çözüm önerileri olarak ise derelerin içerisinde bentler yapılması, derelerdeki yapıların yıkılması, derelerin ve kanalların temizlenmesi, projelerin hayata geçirilmesi, inşaat atıklarının atılabileceği bir tesis yapılması gerektiğini söyledi.





Günahım ne?



Her yağmur yağdığında evini su basan Karaoğlanoğlu sakini 45 yaşındaki Ramiz Zornacı, dere yatağında başkaları ev yapıldıktan sonra evini su basmaya başladığına dikkat çekti.,





Girne’de önceki gün yağan yağmurun ardından evini su basan Karaoğlanoğlu sakini Ramiz Zornacı isyan etti.



Star Kıbrıs’a konuşan Zornacı, “Günahım nedir.Her yıl evimi su basıyor. Eşyaların ziyan oluyor” şeklinde konuştu.1997 yılından beridir aynı evde yaşadığını, su baskını sorunu yaşamadığını kaydeden Zornacı, “Evimin yakınındaki dere yatağına ev yapılıncaya kadar bir sorunum yoktu. Ev yapıldıktan sonra her aşırı yağmurda su baskınına maruz kaldım” ifadelerini kullandı.



HER YIL AYNI ÇİLE



Zornacı sözlerini şöyle sürdürdü:



“Dere yatağında ev yapıldı yapılalı her yıl su baskınlarını yaşıyorum. Kapısını çalmadık yetkili bırakmadım ancak bir çözüm bulamadım. Su baskınlarında tüm eşyaların zarar görüyor. Bunlar benim cebimden çıkıyor. Yatağımdan yorganımdan her şeyim ıslanıyor. Ben her yıl bu çileyi çekmek zorunda mıyım? Geçen yıl televizyonum zarar gördü, tamir ettirdim. Bu yıl yine eşyaların zarar gördü. Bunun hesabını kim verecek.”

Star Kıbrıs