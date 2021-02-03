Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay sosyal medya hesabından bugün açıklanan ekonomik paket ile ilgili açıklamada bulundu.

Özersay'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

''Bugün açıklanan ekonomik paket ülkede oluşan yaraya merhem olamayacak. Aslında pek çok tedbir ya da adım salgının ilk aylarında bizim hükümette olduğumuz dönemde alınan ekonomik önlemlerle aynı ya da benzer nitelikte. Ancak geçen yılın ilk aylarındaki ekonomik durum ve yaşanan sorunlar ile şu anda yaşadığımız ekonomik sorunlar aynı değil. Özellikle piyasadaki durgunluk ve işsizlikteki artış ekonomik krizin daha da derinleştiğini gösteriyor. Bu nedenle geçen yıl krizin ilk aylarında aldığımız ekonomik tedbirler o dönemki yaraya tam olmasa da bir nebze merhem olabilmişti ancak şimdi YARA DERİNLEŞTİ, büyüdü o nedenle de bu tedbirlerin yetersiz kalacağı aşikar.

Aslında bu kriz ortamında ekonominin hızla toparlanabilmesi için özellikle ülke içerisinde piyasada insan hareketliliğinin sağlanmasıyla, çarşıya insanların çıkmasıyla ve yurt dışından özellikle öğrencilerin gelişlerinin sağlamasıyla mümkün olabilir. Bunun için tek çıkış yolu hükümetin düzenli olarak kararlara dair net ve anlaşılır bilgi vermesi, bu yolla kamuoyunda salgına karşı mücadelede GÜVEN tesis etmesi ve daha belirgin ve öngörülebilir bir aşılama programı ortaya koymasıdır. Bu saatten sonra “hükümet bize ne destek verecek de kurtulalım” diye bir düşüncenin çok da bir yararı yoktur ama hükümeti salgın sürecini bu söylediğimiz şekilde yönetmesi konusunda zorlamak, piyasaya güven gelmesi için çaba harcamak ve aşı programının daha belirgin hale gelmesi için uğraşmak gerekecek. Biz Halkın Partisi olarak bu yönde çaba ortaya koyacağız.

Bugün Sim Tv canlı yayınına bağlanarak yukarıda söylediklerim ve diğer konularla ilgili olarak bugün açıklanan ekonomik paketle ilgili ilk izlenimlerimizi paylaştık. Buradan sizinle de paylaşıyorum. ''

Hepimizi zor günler bekliyor.