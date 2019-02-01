Hepsi bir arada!

'Organize İşler Sazan Sarmalı' filmi, vizyondan önce Yılmaz Erdoğan’ın ev sahipliğinde Soho House’ta düzenlenen geceyle görücüye çıktı. Gecenin ev sahibi Yılmaz Erdoğan'dan flaş bir açıklama geldi.

'Organize İşler Sazan Sarmalı'nın mini galasına; filmin oyuncularından Kıvanç Tatlıtuğ, Bensu Soral, Okan Çabalar, Rıza Kocaoğlu, Güven Kıraç, Ahmet Mümtaz Taylan’ın yanı sıra Cem Yılmaz, Şahan Gökbakar ve Mahsun Kırmızıgül de katıldı.

Fİlmin yönetmeni, senaristi ve başrol oyuncusu Yılmaz Erdaoğan, "Sırada Mahsun'un, Şahan'ın ve Cem'in filmleri var. Bugün beraber karar aldık. Hepimiz birbirimizin galalarına gideceğiz" dedi.

Öte yandan Erdoğan, "Biz bile bu kadroyu bir arada görünce heyecanlandık" diyerek espri yaptı.