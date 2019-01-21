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  3. HEPSİNİ EVLERİNDE BESLİYORLAR!

HEPSİNİ EVLERİNDE BESLİYORLAR!

HEPSİNİ EVLERİNDE BESLİYORLAR! 1113

Çin'de yaşayan bu aile su yılanlarını korumak amaçlı yıllardır evlerinde besliyorlar.