Hepsini Tek Tek Sildi!

Instagram'da 'Kardeşim Benim 2' filmine ait bütün fotoğrafları silindi. Arkadaşlıkları gerçekten bitti mi?

Murat Boz, İstanbul dışı galalarına katılmadığı için 'Kardeşim Benim 2' filminin gişede bekleneni veremediği ve bu nedenle Burak Özçivit'le aralarının açıldığı iddialarına karşılık "Arkadaşlık gişe yüzünden bitecekse zaten hiç olmasın daha iyi" demişti.

Bu açıklamanın ardından Burak Özçivit, beklenmedik bir hamle yaparak, sosyal medya hesabından 'Kardeşim Benim 2' filmine ait bütün fotoğrafları sildi. Böylelikle Murat Boz'la ilgili hiç bir paylaşımı kalmamış oldu.

Özçivit'in tavrı, 'Murat Boz'un açıklamasına tepki' olarak algılandı.