Her 10 kadından 1'nde var!

Çikolata kisti gebeliğe engel mi?

Çikolata kistleri, genellikle yumurtalıkların içinde kanserli olmayan, sıvı dolu kistlerdir. İsimlerini kahverengi, katran benzeri görünümlerinden ve erimiş çikolataya benzemelerinden alır ve ayrıca çikolata kistlerine yumurtalık endometriomaları da denir. Peki, çikolata kisti gebeliğe engel mi? Merak edilen tüm detaylar haberimizde...

Çikolata kistleri, üreme çağındaki kadınları etkileyen hastalıktır. Periyotlar arasında açıklanamayan pelvik ağrı, sindirim sorunları, ağrılı bağırsak hareketleri, ağır adet dönemleri ve bazı kadınlarda kısırlık gibi belirtileri olan çikolata kistlerinin nedeni ise tam olarak bilinememektedir. Peki, Çikolata kisti gebeliğe engel mi? Bilinmesi gerekenleri haberimizde bulabilirsiniz…

ÇİKOLATA KİSTİ HAKKINDA

Endometrioma olarak da bilinen çikolata kisti, yumurtalıklardaki çeşitli kist tiplerinden biridir. Kısaca çikolata kisti, yumurtalıklarda bulunan kan dolu bir kisttir. Bir endometriyal doku (uterusun iç yüzeyindeki doku) endometriozisde olduğu gibi yumurtalıklarda anormal şekilde bağlanıp çoğaldığında çikolata kisti oluşur.

Çikolata kistini sadece semptomlardan teşhis etmek imkansızdır. Çikolata kisti hiçbir belirti vermeden sadece ultrason veya MR’da görülebileceği gibi, aynı zamanda özellikle adet döneminde çok şiddetli ağrılara neden olabilir. Diğer belirtiler şu şekildedir:

– Adet döngüsü sırasında karın krampları / şişmesi

– Anormal kanama / lekelenme

– Aşırı vajinal kanama

– Koyu renkli vajinal akıntı

– Tuvalete giderken ağrı – bağırsakları tam boşaltamama

– Cinsel ilişki sırasında ağrı ve

– Bükme ve germe gibi egzersizler sırasında ağrı

Çikolata kistleri tüm kadınların % 5-10’unu etkilemektedir ve hepsinde doğurganlık ile ilgili sorunu yoktur, ancak birçok kadın çikolata kistinin gebeliğe engel olup olmadığını merak etmektedir.