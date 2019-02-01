Lefkoşa16 °C

  1. HABERLER

  2. SAĞLIK

  3. Her 12 erkekten 1'i bu hastalığa yakalanıyor!
Her 12 erkekten 1'i bu hastalığa yakalanıyor!

Her 12 erkekten 1'i bu hastalığa yakalanıyor!

Her 12 erkekten 1'i bu hastalığa yakalanıyor!

A+A-

Üroloji ve Üroonkoloji Uzmanı Prof.Dr. Can Öbek,  40 yaş üstü erkeklerin tümünü ilgilendiren en önemli konulardan bir tanesinin prostat kanseri olması gerektiğine dikkat çekti ve önemli uyarılarda bulundu

Erkeklerde üreme sisteminin bir parçası olan prostat bir salgı bezidir; meninin içeriğine katkıda bulunur ve dölleme kapasitesini artırmaya yarar. Genç yaşlarda sorun yaratmayan prostat, 40 yaşından sonra hacim olarak büyümeye başlar. Bu “iyi huylu büyüme” idrar yaparken şikayetlere sebep olabilir. Prostat hücrelerinden bazılarının normalden saparak kontrolsüz büyüme durumu ise prostat kanseri dediğimiz hastalığın ortaya çıkmasına yol açar.Türkiye'de, iyi huylu prostat büyümesine bağlı şikayet ve belirtilerin görüldüğü erkek nüfusu 6 milyona yakın. ABD’de bu rakam 30-79 yaş arası yaklaşık 15 milyon iken Avrupa'da ise 35 milyondur.

 

 

Etiketler : , ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.