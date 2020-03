Her 20 yenidoğandan birinde gözyaşı kanalı tıkanıklığı var

Doç. Dr. Şimşek, "Her 20 yenidoğandan birinde gözyaşı kanalı tıkanıklığı görülüyor. Gözyaşı kanalı tıkalı olan bebeklerde gözde sulanma, sarı yeşil renkli akıntı, çapaklanma, kapakların birbirine yapışması görülebiliyor." dedi.

Doç. Dr. Şimşek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gözlerde sürekli sulanma ve gözyaşı kanalı tıkanıklığının erken çocukluk döneminde sıklıkla görülebildiğini söyledi.



Bu sorunların doğru tedaviyle düzelebildiğini aktaran Şimşek, sulanmanın sık olarak doğumsal gözyaşı kanalı tıkanıklığına bağlı olmakla beraber, alerjiden ya da doğuştan gelen göz tansiyonu hastalığından da kaynaklanabileceğini aktardı.



Şimşek, yenidoğanların yüzde 5'inde tıkanıklık görülebildiğini ancak bu tıkanıklığın bebeklerin yaklaşık yüzde 90'ında doğum sonrasındaki ilk ağlamayla birlikte açılırken, bir kısmında kapalı kalmaya devam ettiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:



"Her 20 yenidoğandan 1'inde, gözyaşı kanalı tıkanıklığı görülüyor. Gözyaşı kanalı tıkalı olan bebeklerde gözde sulanma, sarı yeşil renkli akıntı, çapaklanma, kapakların birbirine yapışması görülebiliyor. Bebek nezle olduğunda ya da dışarıda soğuk ve rüzgarlı havada şikayetler artıyor. Ağır olgularda ise dakriyosistit adı verilen gözyaşı kesesinin enfeksiyonu gelişebiliyor."



Göz sulanmasının nedeni glokom da olabilir



Çocuklarda göz sulanmasının yanı sıra ışıktan rahatsız olma ve gözlerden bir veya her ikisinin normalden büyük olmasının "glokom" (göz tansiyonu) belirtisi olabileceğine işaret eden Şimşek, şöyle devam etti:



"Korneada yabancı cisim, lezyon, alerji, kirpiklerin içe dönmesi gibi durumlar da gözde sulanmaya neden olabiliyor. Bu nedenle çocuklarda gözlerde sulanma ve gözyaşı kanalı tıkanıklığı görüldüğünde, ebeveynlerin ihmal etmeden göz hekimine başvurmaları gerekmektedir. Hijyenik koşulların tam olarak sağlanamadığı durumlarda da bebeklerde tekrarlayan enfeksiyonlara bağlı gözde sulanma, çapaklanma görülebiliyor."



Şimşek, gözyaşı kanalına doğru ve uygun şekilde masaj uygulanmasıyla, doğumsal kanal tıkanıklıklarının yüzde 95'inin kendiliğinden açıldığına dikkati çekerek, "Bu nedenle ilk 6 ay sadece masaj uygulaması ve gerektiğinde çapaklanmayı azaltmak için kısa süreli damla kullanılması yeterli oluyor. Ebeveynlerin masaj eğitimini göz hekiminden öğrenmesi ve masaj tedavisini dikkatle yapmaları gerekiyor. Masaj doğru yapıldığında ameliyat gerekmeden sadece bu tedaviyle bile kanalın açılması sağlanabiliyor." şeklinde konuştu.



Masaj uygulamasına rağmen sulanma ve çapaklanmanın devam etmesi halinde sondalama işleminin uygulandığını belirten Şimşek, bu yöntemle de başarı sağlanmaması durumunda silikon entübasyon gerektiğini sözlerine ekledi.