Her beş hamilelikten biri...

Gebelik kesesi küçükse ne olur?

Uzmanlar gebelik kesesinin küçük olması durumunda kadınların ilk haftanın ardından 15 gün sonra genellikle ikinci bir ultrason taramasını almak için hastaneye başvurmaları gerekmektedir. Bazı durumlarda görülemeyen embriyo yanlış teşhis sonucu sonlandırılabilmektedir. Bu nedenle bilinçli hareket etmek gerekir. İşte gebelik kesesi ile ilgili bilmeniz gerekenler...

Doktorlar, uygun olabilecek bir hamileliği sonlandırma riskini ortadan kaldırmak adına düşük teşhisi konmadan önce daha uzun süre beklemelerini tavsiye etmektedir. Büyük bir çalışma sonucunda bu konuda uzman kişiler düşük yaptırım teşhisi konusundaki hastanelerin kılavuz ilkelerinin güncellenmesi gerektiğini söylüyor, böylece taramada görülen gebelik kesesinin küçük olması durumunda, kadınlar iki hafta sonra ikinci bir ultrason taraması yapması gerekmektedir. Tespit edilecek kalp atışı olmayan çok küçük bir embriyonun yanlış yapılacağından emin olmak her zaman mümkün olmayabilir. Gebelik kesesinin çapı 25 mm'nin üzerinde ise ikinci bir taramanın yapılması gerektiği söylenmektedir.

Hamileliğin ilk haftaları kadınlar için endişeli bir zamandır. Her beş bebekten biri yaklaşık olarak ilk üç ay içinde düşükle sonuçlanabilir. Ancak düşükleri erkenden tespit etmek zor olabilir. Herhangi bir embriyonun boyutuna, görülebiliyorsa, gebelik kesesinin boyutuna ve boş görünüp görünmediğine ve bir ultrason taraması sırasında kalp atışının tespit edilip edilemeyeceğine dayanır. Ebevynler ikinci tarama sırasında kaçınılmaz olarak korku ve endişe duyabilirler. Belirsizlik daha çok can sıkacağından dolayı çoğu insan mutlak kesinlik ister. Kullanılan ultrasonografinin çözünürlüğü ne kadar iyiyse gebeliğin ilerlediği dönemlerde gebelik kesesi, koryon boşluğu, yolk kesesi, embriyonun kalp atışları, embriyonun kol ve bacakları ve embriyonun gelişmesi ile bazı organlar görülebilmektedir. Vajinal ultrasonografi karından yapılan ultrasonografiye göre daha detaylı olduğundan doktorun vajinal ultrasonografi önerisini dikkate almanız ve kabul etmeniz gerekmektedir.