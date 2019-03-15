"Her binaya üç şarkıcı düşüyor"

“Meftun” isimli yeni şarkısıyla İrem Derici, Yasemin Şefik’in konuğu oldu. Kahkaha dolu programda iki yakın arkadaşın sohbeti dinleyicilerden büyük beğeni topladı

İşte İrem Derici'nin açıklamalarından satır başları...

“Bir daha kimseyi dinlemeyeceğim. Albümün çıkış şarkısını başkasını dinleyip yaptım. Olmadı bak. Albümden çıkacağın klip çekeceğin şarkı önemli. Sonra öyle kalıyor bak. Ben tek siz hepiniz de yaşadım bunu....” diyerek pişmanlıklarını dile getirdi.

'BEN SES SANATÇISIYIM, YOUTUBER OLMAYACAĞIM!'

Yasemin Şefik’in “ Youtube’a bir şeyler hazırlıyordun ne oldu yayınlamayacak mısın?” sorusu üzerine İrem Derici “YouTube için çok eğlenceli videolar çektik. Ancak bir baktım ki benim işim bu değil. Tamam yayınlarız güzel de olur da... Ee sonra? Ben ses sanatçısıyım, YouTuber olmayacağım.

(İrem Derici'nin sevgilisi Ataberk Özdene'nin eski sevgilisi: YouTuber Gökçe Yıldırım. Gökçe Yıldırım, İrem Derici'nin Ataberk Özdene ile olan ilişkisinin, kendi ilişkisi devam ederken başladığını iddia etmişti. Bu iddianın ardından İrem Derici, saçlarını Gökçe Yıldırım gibi yaptırdı. Daha sonra da YouTube çalışmalarına başladı. İrem Derici, YouTube'a da el atınca takipçileri 'Gökçe'yi kıskanıyor' yorumunda bulundu. Hal böyle olunca şakıcı, YouTube çalışmaları yapmaktan vazgeçti.)

Zaten her binaya eskiden bir şarkıcı düşerdi şimdi üç şarkıcı düşüyor. İşimi yapacağım. YouTube'da akustik şarkılar eklerim...”dedi.