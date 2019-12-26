Her Gün İp Atlamanın Hiç Bilmediğiniz Faydaları

"Her gün 10 dakika ip atlamanızın yarım saat kardiyo egzersiz yapmış kadar fayda sağlayacağınızı biliyor musunuz? "

İP ATLAMANIN FAYDALARI

İp atlamak vücudun bütün kaslarını çalıştırır.

Stresi yok eder ve mutluluk hormonunu çalıştırır.

Kalori yakımı için muhteşem bir egzersizdir. 30 dakika boyunca ip atlamak 400 kalori yaktırır.

İp atlamak kalp atış hızını arttırır.

Vücudun oksijeni verimli bir şekilde kullanmasını sağlayarak kalp, akciğerler ve dolaşım sistemini güçlendirir.

Bacakların ip atlarken koordine hareketi, kasları gerginleştirir. Bu gerginlik kasları sıkılaştırarak baldır, kalça ve alt bacak kaslarını kuvvetlendirir.

İp atlayarak vücutta depolanan toksinlerden kurtulabilirsiniz. İp atlarken toksin atma işlemi ter aracılığı ile gerçekleşir. Böylece hücreler yeniden oluşup tam kapasitede çalışabilirler.

İp atlamak vücudu endorfin üretmesini sağlar. Endorfin; dinlenmemize, stres atmanıza ve daha az endişelenmemize yardımcı olur.

Koordinasyonu arttırır.

Selülitler için etkili bir egzersizdir.

Kandaki kötü kolesterolü düşürür, iyi kolesterolü artırır.

Osteoporoz yani kemik erimesi hastalığından korur, kemik yoğunluğunu artırır, iskelet sistemini güçlendirir.

Ayak bileklerini kuvvetlendirir. Bilek sakatlıkları ihtimalini azaltır.

İP ATLARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

İp atlamaya başlamadan önce doğru ipi tercih ettiğinizden emin olmalısınız. Atlayacağınız ipin boyu koltuk altınıza gelmelidir.

İpin tutma yerlerinin rahat ve işlevsel olmasına özen göstermelisiniz. Aksi takdirde atlarken elinize ağırlık ya da kayma yapabilir.

İp atlarken özellikle silikon tabana sahip spor ayakkabılar tercih etmelisiniz.

İp atladığınız yerde ipe takılacak aksesuar ve eşyaların bulunmaması gerekir.

İp atlarken çok büyük sıçramalar değil, oldukça nazik ve ufak zıplamalar gerçekleştirmelisiniz.

Zıplama esnasında parmak uçlarına ağırlık verildikten sonra topuk kısmına yüklenmelisiniz.