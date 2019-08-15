Her Gün Sıcak Su İçmenin 5 Yararı

Pek çoğumuz günlük içmemiz gereken su miktarını dahi içmezken günlük 1 bardak sıcak suyu mu içecek diye düşünebilirsiniz fakat önce yararlarını bir diyebilirsiniz Aslında uzun zamandır sıcak suyun vücuda iyi geldiği söylenir. Birazdan okuyacağınız bilgiler ile neden sıcak su içilmeli olduğunu anlayacaksınız.

1. SİNDİRİMİ TEMİZLER

Sıcak su içmek, midenizde kolayca çözülmeyen inatçı besinleri temizlemede en etkili yollardan biridir. Midenizde yiyecekler ne kadar hızlı sindirilirse, içerdikleri kalorileri yakmaya o kadar hızlı başlarsınız, bu nedenle sıcak su kilo kaybınızı hızlandırabilir.

2. METABOLİZMA

Sıcak su içtiğinizde, vücudunuz daha düşük bir sıcaklığa ulaşmak için daha çok çalışmak zorunda kalır ve bunun sonucunda metabolizmanız hızlanmaya başlar. Hepimizin bildiği gibi, metabolizmanız ne kadar hızlı çalışırsa kalori yakmak ve yağ yakmak o kadar hızlı olur.

3. KABIZLIĞA YARDIMCI OLUR

Bir fincan sıcak suyun kabızlık sorununu çözmesi uzun süredir bilinen bir yöntemdir. Vücuttaki şişkinliğin giderilmesine yardımcı olduğu gibi yağ yakımına da yardımcı olur.

4. AĞRI KESİCİ

Kadın olmaktaki en sancılı problem regl ağrılarıdır. Bu ağrılara sıcak su içmenin iyi geldiği bilinir. Karın kaslarını rahatlatma ve spazmları hafifletme kabiliyeti sayesinde bir ağrı kesici işlevi görür.

5. İYİ DOLAŞIM

Bir bardak sıcak su içtiğinizde, vücudunuzdaki yağ birikintileri, sinir sisteminizde biriken birikintilerin yanı sıra ortadan kaldırılma şansını da artırır. Bu da dolaşımınızı iyileştirmeye yardımcı olur ve kilo vermeye yönelik yaptırımlarınıza devam ederken fiziksel anlamda sizi daha iyi bir hale sokar.