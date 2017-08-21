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  3. HER GÜN YEDİĞİNİZDE STRES SEVİYENİZİ DÜŞÜREN YİYECEKLER

HER GÜN YEDİĞİNİZDE STRES SEVİYENİZİ DÜŞÜREN YİYECEKLER

HER GÜN YEDİĞİNİZDE STRES SEVİYENİZİ DÜŞÜREN YİYECEKLER 114

Çiğneyebileceğiniz yiyecekler

Stresli hissettiğiniz zamanlarda çenenizde bir gerginlik ve ağrı hissedersiniz. Neyse ki çenedeki bu gerginliği yenebilmek için yiyebileceğiniz bazı yiyecekler bulunuyor. Bol antioksidan içeren çiğ sebzeler çenenizin çalışmasını ve üzerindeki stresin azalmasını sağlıyor. Stresli günlerde cips, abur cubur gibi yiyeceklere saldırmak yerine düşük kalorili sebzeler olan kereviz, havuç tatlı biber, turp, salatalık, bezelye gibi yiyecekler size bol vitamin depolayarak depresyon riskinin de önüne geçiyor. E ve B vitamin açısından zengin tüm sebzeleri beslenme düzeninize ekleyerek hem çenenizi rahatlatır hem de stres seviyenizi azaltabilirsiniz.

 