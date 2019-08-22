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'Her haliyle güzel'

'Her haliyle güzel'

'Her haliyle güzel'

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‘Diriliş Osman’ dizisiyle ekrana dönmeye hazırlanan Burak Özçivit, Cihangir’de Emily’s adlı mekanda görüntülendi.

Eşi Fahriye Evcen’in dört ay önce bebeği Karan’ı dünyaya getirmesinden sonra aldığı kiloyu veremediği için eleştirilmesine oyuncu, “O çok iyi bir anne. Her haliyle güzel” şeklinde konuştu. 

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