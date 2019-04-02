"HER HANGİ BİR ATAMA İÇİN TELEFONLA BİLE ARANMADIM"

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kamu Hizmeti Komisyonu (KHK) çalışmalarına en ufak bir müdahalesinin olmadığını belirterek, “Benim devlette çalışma anlayışım budur. Eğer bir yere atama yapılıyorsa artık Anayasal kurallar içerisinde oranın en iyi, en verimli bir şekilde çalışması esas alınmalı. Kamu Hizmeti Komisyonu gibi bir yerde görevin bağımsız, tarafsız olarak yürütülmesi son derece önemlidir” dedi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kamu Hizmeti Komisyonu (KHK) Başkanı Kamil Kayral ile Komisyon üyeleri Nilgün Şefik, İlkay Şentürkler, Gürsel Selengin ve Cevdet Hacıoğlu’nun kabul ederek görüştü. Görüşmede, Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Gürdal Hüdaoğlu da yer aldı.

Cumhurbaşkanı Akıncı, Kamu Hizmeti Komisyonu’nun Kamil Kayral başkanlığında Anayasa’ya uygun bir çerçevede çalışmalar yaptığına inandığını belirterek, görev süreleri 7 Nisan’da sona erecek olan Kamil Kayra ve üye Gürsel Selengin’e yürüttükleri çalışmalar için teşekkür etti.

Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanı Kayral, Anayasa Mahkemesi’nin ilgili kararı uyarınca Kamu Hizmeti Komisyonu’nun eksik üye ile çalışamayacağını anımsatarak “Görev süreleri 7 Nisan’da dolacak olan bir başkan ve bir üye eksileceğine göre, bu Komisyon Cumhurbaşkanı’nın atamasına kadar çalışamaz. Sayın Cumhurbaşkanımızın atama için üç aylık bir süresi var”” dedi.

Kamil Kayral, görevlerine 5 Nisan Cuma gününe kadar devam edeceklerini, yarım kalmış çok iş olduğunu, hemşire atamalarını yapamadıklarını; 166 hemşirenin beklediğini anlatarak, Komisyon’un çalışmalarına yeni atanacak başkan ve üye ile devam edeceğini söyledi.

Devlette görevlerin bir bayrak yarışına benzediğini ifade eden Cumhurbaşkanı Akıncı, şöyle konuştu:

“Önemli olan kamudaki hizmetlerin düzgün ve kesintisiz bir şekilde yürütülmesidir. Sizin de yakından gördüğünüz gibi, Cumhurbaşkanı olarak, Kamu Hizmeti Komisyonu çalışmalarına en ufak bir müdahalem olmadı. Sizi, herhangi bir atama için telefonla bile aramadım, bu benim devlette çalışma anlayışımdır. Eğer bir yere atama yapılıyorsa artık Anayasal kurallar içerisinde oranın en iyi, en verimli bir şekilde çalışması esas alınmalı. Kamu Hizmeti Komisyonu gibi bir yerde görevin bağımsız, tarafsız olarak yürütülmesi son derece önemlidir.”

Cumhurbaşkanı Akıncı, Komisyon’un görevini ifa etmeye devam edebilmesi için, göre süresini tamamlayan üyelerinden kaynaklanacak boşluğun bir an önce tamamlanmasının önemli olduğunu belirterek, görev süreleri 7 Nisan’da dolacak olan Kayra ve Selengin’e bundan sonraki yaşamlarında başarılar diledi.

Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanı Kayral, kabulden dolayı teşekkür ederek, Kamu Hizmeti Komisyonu’nun Anayasal bağımsız bir kuruluş olarak Cumhurbaşkanı tarafından atandığını, ancak görevini bağımsız sürdürdüğünü söyledi.

Kayra, başkan ve üyelerin 6 yıl için atandığını, başkan olarak kendisinin ve üyelerden Gürsel Selengin’in 6 yıllık görev süresinin 7 Nisan’da dolacağını, ziyaretin bir nevi görevi iade etmek olduğunu kaydetti.

Kayral, 6 yıllık görev süresi içerisinde, Anayasa’nın öngördüğü tarafsızlık ilkesine bağlı kalmaya çalıştığını ifade ederek, “Adaletli uygulamaları yapmaya büyük gayret sarf ettik. Arkadaşlarımla birlikte kurumu bir noktadan alıp iyi bir noktaya getirebildiğime inanıyorum” dedi.

Anayasa Mahkemesi’nin ilgili kararı uyarınca Kamu Hizmeti Komisyonu’nun eksik üye ile çalışamayacağını anımsatan Kayra, “Bir başkan, bir üye eksileceğine göre, bu Komisyon Cumhurbaşkanı’nın atamasına kadar çalışamaz. Sayın Cumhurbaşkanımızın atama için üç aylık bir süresi var” dedi.

Görev süresini, Cumhurbaşkanı ile karşılıklı anlayış içerisinde geçirdiğini belirterek Cumhurbaşkanı Akıncı’ya teşekkür eden Kamil Kayra, görüşmede, Kamu Hizmeti Komisyonu’nun 6 yıllık özet raporunu da sundu.