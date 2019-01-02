HER KADINI TEHDİT EDİYOR!

Vajinit nedir? Vajinit nedenleri, belirtileri ve tedavisi…

Normal vajinal bakteri dengesinde veya enfeksiyondaki değişikliklerden kaynaklanan vajinit nedir? Vajinit nedenleri, belirtileri ve tedavisi hakkında merak edilen tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz...

Her yaştaki kadında görülebilen ancak daha çok üreme çağındaki kadınlarda daha sık yaşanan vajinit hakkında bilinmesi gerekenler haberimizde… Vajinal bölgede kaşıntı, kötü koku ve akıntı gibi belirtiler gösteren vajinit nedir? Vajinit nedenleri, belirtileri ve tedavisi…

VAJİNİT NEDİR?

Vajinit, akıntı, kaşıntı ve ağrıya neden olabilen vajinanın iltihaplanmasıdır. Nedeni genellikle normal vajinal bakteri dengesinde veya enfeksiyonda bir değişikliktir. Menopozdan sonra azalan estrojen seviyeleri ve bazı cilt bozuklukları da vajinite neden olabilir.

En yaygın vajinit tipleri şunlardır:

Vajinanızda bulunan normal bakterilerin değişiminden diğer organizmaların aşırı çoğalmasına neden olan bakteriyel vajinozis.

Genellikle Candida albicans denilen doğal olarak oluşan bir mantarın neden olduğu maya enfeksiyonları.

Parazitin neden olduğu ve sıklıkla cinsel ilişki yoluyla bulaşan Trichomoniasis.

Bunların dışında Chlamydia ve Micoplasma grubu bakteriler, Neisseria gonorrhoea, Escherichia coli, Giardia lamblia, Balantidum coli, Entamoeba histolytica ve Ureaplasma urealiticum vajinit tablosundan sorumlu olabilecek mikroorganizmalardır.

Vajinit oluşumunda rol oynayan faktörlerin başında normal vajinal ortamın (floranın) bozulması ve pH'ın değişmesi gelmektedir.

Bu etkenlerden bazen ikisi, bazen de hepsi bir arada bulunduklarında karma vajinal enfeksiyonlardan söz edilir. Tedavi ise, sahip olduğunuz vajinitin türüne göre değişmektedir.

VAJİNİT BELİRTİLERİ

Vajinit belirtileri ve semptomları şunları içerebilir:

– Vajinadaki renk, koku veya akıntı miktarını değişmesi

– Vajinal kaşıntı veya tahriş

– İlişki sırasında ağrı

– İdrara çıkarken acı

– Vajinal kanama veya lekelenme

VAJİNİT NEDENLERİ

Alınan antibiyotikler, hamilelik, emzirme ve menopoz dönemlerinde son derece fazla yaşanan hormon düzeyindeki değişiklikler, doğum kontrol ilaçları, vajinal ilaçlar, sperm öldürücü ilaçlar, cinsel yolla bulaşan hastalıklar ve stres vajinite sebep olabilir.

VAJİNİT TEDAVİSİ

Vajinit tedavisi için mutlaka bir kadın doğum uzmanı ile görüşülmelidir. Yapılacak jinekolojik muayenede akıntı örneği alınır ve incelenir, duruma göre tedavi aşamasına geçilir. Verilecek antibiyotik ilaçlarla, antiviral ilaçlarla ve haplarla tedavi gerçekleştirilir. Kaşıntı ve yanma için de kremler verilir.

– Kandidal Vulvovajinit Nasıl Tedavi Edilir?

Bu enfeksiyonlarının tedavisinde mantarlara karşı kullanılan ağızdan uygulanan veya vajinal yolla kullanılan antifungal adı verilen ürünler kullanılmaktadır.

– Bakteriyel Vajinoz Nasıl Tedavi Edilir?

Tedavisinde bakterilere karşı ağızdan alınan veya vajinal yolla kullanılan çeşitli antibiyotikler

– Trikomonal Vajinit Nasıl Tedavi Edilir?

Tedavisinde parazitlere karşı ağızdan alınan veya vajinal yolla kullanılan antiprotozoal adı verilen ilaçlar kullanılmaktadır. Bu ilaçlar ürünleri içerir.

Cinsel yolla bulaşan bir hastalık olması sebebiyle, tedavinin başarısı ve tekrarlama oranının en düşük seviyeye indirilmesi için cinsel partnerin de tedavi olması gerekmektedir. Tedavi süresi boyunca cinsel ilişkiye girilmemesi gereklidir.