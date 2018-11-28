HER KAN BAĞIŞI BİR CAN BAĞIŞI

Eşit Hak ve Adalet Sendikası (Hak-Sen), düzenledikleri kan bağış kampanyasına katılım çağrısı yaptı.

Pazartesi sabah Hak-Sen yönetim kurulu üyelerinin katılımı ile başlayan kampanyanın 1 hafta boyunca devam edeceği ve tüm halkın katılabileceği belirtildi.

Hak-Sen’den yapılan açıklamada, kan bağışı yapmak isteyen gönüllülerin Lefkoşa Devlet Hastanesi Kan Bankasına mesai saatleri içerisinde giderek bağışta bulunabilecekleri kaydedildi.

Hak-Sen Genel Başkanı İzzet Türkmen, verilen kanların acil durumlarda ve Thalasemia hastalarının rutin kan alımlarında kullanılacağını belirterek, tüm halkı duyarlılık göstererek kampanyaya yoğun şekilde katılmaya davet etti.