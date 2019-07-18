Her mutfakta var! Onunla güzelleşin...

Pirinç unu maskesi nasıl yapılır, etkileri nelerdir? Pirinç unu maskesi tarifi…

Pirinç unu maskesi cildi beyazlatması ile son yıllarda herkes tarafından merak edilmektedir. Asyalı kadınlar, sıklıkla kullandığı bu maskeyi güzellik sırrı olarak ilan etmektedir. Pirinç unu maskesi ciltte sivilce izlerini yok etmesinin yanı sıra cildin pürüzsüz ve bakımlı görünmesine neden oluyor. Pirinç unu maskesi nasıl yapılır? diye merak ediyorsanız, haberimizde tarifi bulabilirsiniz...

Doğal ten rengi açıcı pirinç unu maskesi ciltte oluşan güneş lakelerine karşı oldukça etkilidir. Pirinç potasyum, kalsiyum, protein demir, posa ve fosfor bakımından zengindir. Bu içeriğiyle cildi adeta yenileme özelliğine sahiptir. Cildin yatıştırılması, nemlenmesi ve sağlıklı ve bakımlı olmasına yardımcı olur. Pirinç unu maskesini cildimize uygulamadan önce cilt tipimize göre bir maske hazırlamak cildin bakımını daha doğru sağlamamıza yardımcı olabilir.

YAĞLI CİLTLER İÇİN PİRİNÇ UNU MASKESİ TARİFİ

1 tatlı kaşığı pirinç unu, 1 yemek kaşığı limon suyu, 1 tatlı kaşığı yoğurt, 1 yemek kaşığı havuç suyunu bir kapta karıştırarak temiz cildinize sürün. Bu maskeyi 25 dakika beklettikten sonra yüzünüzü sodalı su ile yıkayabilirsiniz.

ÖLÜ DERİLERDEN ARINDIRAN PİRİNÇ UNU MASKESİ TARİFİ

Bir kahve fincanı çekilmiş pirinç, bir kahve fincanı kırmızı mercimek, 1 kahve fincanı vücut kremi, 1 kahve fincanı kil, 1 tatlı kaşığı lavanta. Tüm bu malzemeleri su ile boza kıvamına gelene kadar karıştırın, cildinize sürün ve kurumasını bekleyin. 15 dakika sonra bol su ile durulayın.

KURU CİLTLER İÇİN MASKE TARİFİ

1 yemek kaşığı pirinç unu, 1 kahve fincanı süt, bu iki malzemeyi karıştırıp cildinize sürün. İsterseniz dekolte bölgenize de sürebileceğiniz bu maskeyi 15-20 dakika beklettikten sonra önce sıcak sonra soğuk su ile yıkayın. Bu maskeyi haftada iki kez uygulayabilirsiniz.

PİRİNÇ UNU MASKESİ ETKİLERİ

-Özellikle kuru ciltler için nemlendirici özelliğe sahip pirinç unu cilt kuruluğuna iyi gelmektedir.

-Güneş lekelerini gidermede oldukça etkilidir.

-Cildin ph dengesini korur. Ciltteki aşırı yağlanmayı önler.

-Sivilce ve siyah noktaların oluşumunu engeller ve izlerini yok etmeye yardımcı olur.

-Cildi pürüzleştirir ve gözeneklerin sıkılaşmasını sağlar.

-Peeling etkisi ile cildi ölü derilerden arındırarak cildin temizliğini ve yeni hücre oluşumunu sağlar.