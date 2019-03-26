Her sabah kahve içiyorsanız dikkat!

Güne Kahve ile Başlamanın Kuralları Nelerdir?

Kahvaltı yapmaktan hoşlanmıyor musunuz? Ya da belki vakit sorunu yaşıyorsunuz.

“Kahve içerek güne başlama ile ilgili prensipler nelerdir?” diye soracak olursanız:

Uyandıktan sonra en geç 2. saatte kahvaltı yapmakta fayda vardır. Çünkü: Siz güne uyandınız diye metabolizmanızın da sizinle birlikte güne uyanması gerekmez. Bir şeyler yiyip içerseniz, metabolizmanız güne uyanıp, çalışmak ve enerji harcamak zorunda kalacaktır.

Sindirim ve boşaltım sistemini, çalışması için uyaracak bir besin tüketimine ihtiyaç vardır. Bunun için de; en az 50 kcal değerinde bir yiyecek ya da içecek yeterlidir.

Bilindiği üzere kahvenin, kalsiyum kaybına yol açarak kemiklerin dayanıklılığını azaltma şeklinde bir etkisi var. Sindirim sistemine sabah ilk giren ilaç ya da besinin etkisi, (tokken alınana göre) daha güçlüdür. O nedenle açken kahve içiyorsanız kemiklerinizi korumak için mutlaka sütlü için derim.

Eğer sütü tolere edemiyorsanız laktozsuz sütü tercih edin.

Sabah aç karnına içeceğiniz kahvenin 1 çay bardağı kadar sütlü olması, hem 55 kcal. değerindedir, metabolizmanızı güne uyandırır ve çalıştırır; hem de kemik sağlığınız için önemlidir.

Ayrıca süt ilaveleri tokluk süresini uzatır.

İçindeki süt, kahvedeki kafeinin kana geçişini yavaşlatır, böylece hipoglisemik atakları önlemeye de yardım etmiş olur.

Kafeinin fazlası ve açken sade tüketileni; daha sık acıkma ve tatlı tüketme isteği ile ilişkili olabilmektedir. Kafein metabolizmayı hızlandırırken, pankreasın insülin salgısını da arttırır. Bu durum da hipoglisemik atakları (kan şekerinin düşmeye eğilimi) tetikleyebilmektedir. Birçok hipoglisemi hastasının hem kahveyi hem de çikolata/unlu veya şekerli gıdaları sık sık tükettikleri göze çarpar. Bu nedenle de mutlaka sütlü olsun ki; kafeinin pankreasa etkisi daha yumuşak olsun deriz.

Sabahları kahveyle güne başlamaya kararlı olanlar için kurnaz ve sağlıklı püf noktaları sunmak gerekirse: Kahveyi proteinden ve/veya liften zengin gıdalarla kombine edin.

Birkaç örnek vermek gerekirse:

Öncelikle yukarıda anlattığımız üzere, 1 çay bardağı sütü kahvenize ekleyin, mümkünse sadece sütten yani alabildiğine susuz olsun.

1 ince dilim ekşi mayalı siyez ekmeğinin üzerine, yarım yağlı beyaz peyniri sürerek kahveyle tüketebilirsiniz.

Daha da pratik bir kahvaltı gerekirse, sütten kahvenizin yanına yoğun kepekli az yağlı bisküvi /sıkı dokulu grissini / galeta/ tıkız ekmek dilimleri / esmer kıtırları tercih edebilirsiniz.

“Kepekli bile olsa karbonhidrat içermesin” derseniz; kahvenizin yanında basitçe toplamda 15 adet olacak şekilde fındık, fıstık, badem, kaju tüketebilirsiniz.

Sütlü kahvenizin yanında 1 çay kaşığı kadar yağlı tavada yumurta haşlanmış yumurtadan daha çabuk pişer ve daha tok tutar. Yanına domates, salatalık veya mevsime özgü salata malzemeleri, tokluk süresini uzatmaya yardımcı olacaktır, kolesterol bağlayıcı özellik gösterir. Bu şekilde kahveye hem protein hem lif takviyesi yapmış oluruz. Haliyle tokluk süresi ve besin değeri artar. Üstelik kahvaltınız yine pratiktir.

Yani kahvenin yanında tüketilen, süt, kuruyemişler, yumurta seçenekleri, siyez ekmeği, su oranı yüksek yağ oranı düşük çok yumuşak sürülebilir peynirler, salatalık domates vb salata malzemeleri, hem kan glukozunu düzenleyicidir, hem sağlıklıdır, hem de kafeinin pankreasa ve kemiklere etkisini yumuşatır.

Siz de bunları deneyin, güne daha iyi başlayın.