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  3. Her satırı iğrenç! İnternetten tanıştığı evli kadınların çırılçıplak fotoğraflarını çekti
Her satırı iğrenç! İnternetten tanıştığı evli kadınların çırılçıplak fotoğraflarını çekti

Her satırı iğrenç! İnternetten tanıştığı evli kadınların çırılçıplak fotoğraflarını çekti

Her satırı iğrenç! İnternetten tanıştığı evli kadınların çırılçıplak fotoğraflarını çekti

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İngiltere'de yaşayan 24 yaşındaki Tayla Blake isimli kadın, ömür boyu anonimlik hakkından feragat ederek, başından geçen olayı anlattı. 1 çocuk annesi kadın, Abdul Hasib E. isimli bir şahsın sosyal medya üzerinden kendisini kandırıp, çırılçıplak soydurduğunu ve daha sonra bu fotoğraflarla şantaj yaptığını öne sürdü.

İngiltere'de 200 kadın başta olmak üzere dünyanın çeşitli yerlerindeki evli veya eşinden boşanmış kadınları ağına düşürerek cinsel köle haline getiren Abdul Hasib E. isimli şahsın iğrenç şantajına ait detaylar ortaya çıktı. 

ANONİMLİK HAKKINDAN FERAGAT ETTİ 

İngiltere'de ikamet eden 24 yaşındaki 1 çocuk annesi Tayla Blake isimli kadın, anonimlik hakkından feragat ederek başından geçen korkunç olayı anlattı. Blake, kendisini iş insanı olarak tanıtan Abdul Hasib E. ile internet üzerinden tanıştıklarını, daha sonra ise sohbeti ilerlettiklerini belirtti. 

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Haberler.com /  Barış Yahya Çinçin

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