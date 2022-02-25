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  3. Her şey bir çift kanlı ayakkabı ile başladı! Putin'in dünya geliş hikaye

Her şey bir çift kanlı ayakkabı ile başladı! Putin'in dünya geliş hikaye

Her şey bir çift kanlı ayakkabı ile başladı! Putin'in dünya geliş h 1111

Her şey bir çift kanlı ayakkabı ile başladı! Putin'in dünya geliş hikayesi bir hayli garip