‘Her Türlü Maaş Ücret ve Maaş Nitelikli Ödemeler ile Emekli Maaşlarından Yapılacak Olan Kesintiler Hakkında Yasa Tasarısı’ onaylandı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, ‘Her Türlü Maaş Ücret ve Maaş Nitelikli Ödemeler ile Emekli Maaşlarından Yapılacak Olan Kesintiler Hakkında Yasa Tasarısı’nı onayladı. Tasarı, Her Türlü Maaş Ücret ve Maaş Nitelikli Ödemeler ile Emeklilerden yüzde 10.65 Hayat Pahalılığı ödeneğinden kesinti yapılmasını içeriyor. Yapılan kesintinin en geç 31 Aralık 2021’de ödenmesi de söz konusu yasa tasarısında yer alıyor.