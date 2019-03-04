Meniere hastalığı nedir? Meniere hastalığı nedenleri, belirtileri ve tedavisi…

Şiddetli baş dönmesine, kulaklarda çınlamaya, işitme kaybına neden olan Meniere hastalığı hakkında merak edilen tüm detaylar haberimizde... Meniere hastalığı nedir? Meniere hastalığı nedenleri, belirtileri ve tedavisi...

Her yaştan özellikle de genç ve orta yaşlı insanları etkileyen Meniere hastalığı nedir? Meniere hastalığı nedenleri, belirtileri ve tedavisi hakkında bilinmesi gerekenleri haberimizde bulabilirsiniz…

MENİERE HASTALIĞI NEDİR?

Meniere hastalığı, şiddetli baş dönmesi (vertigo), kulak çınlaması, kulakta dolgunluk veya tıkanıklık hissine ve işitme kaybına neden olabilecek bir iç kulak hastalığıdır. Çoğu durumda, Meniere hastalığı sadece bir kulağı etkiler.

Meniere hastalığı her yaşta ortaya çıkabilir, ancak genellikle genç ve orta yaşlı yetişkinlerde görülür. Kronik bir durum olarak kabul edilir, ancak çeşitli tedaviler semptomları hafifletmeye ve yaşamınızdaki uzun vadeli etkiyi en aza indirmeye yardımcı olabilir.

MENİERE HASTALIĞI BELİRTİLERİ

Meniere hastalığının belirtileri ve semptomları şunları içerir:

– Vertigo (birkaç dakikadan 24 saate kadar süren ataklarla)

– Etkilenen kulakta işitme kaybı

– Etkilenen kulakta kulak çınlaması veya çınlanma hissi

– Kulağın dolu veya tıkalı olduğu hissi

– Denge kaybı

– Baş ağrısı

– Mide bulantısı, kusma ve şiddetli vertigoların neden olduğu terleme

Meniere hastalığı olan bir kişi bir seferde aşağıdaki belirtilerden en az iki ila üçünü yaşayabilir:

– Baş dönmesi

– İşitme kaybı

– Kulak çınlaması

– İşitsel dolgunluk

Meniere hastalığı olan çoğu kişi, epizodlar arasında semptomlar yaşamaz. Bu nedenle, bu semptomların birçoğu, herhangi bir atak geçirmediği bir dönemde ortaya çıkarlarsa kulaktaki diğer sorunlardan kaynaklanabilir. Meniere hastalığı, labirentit gibi diğer iç kulak hastalıkları ile karıştırılabilir.

MENİERE HASTALIĞI NEDENLERİ

Meniere hastalığının nedeni bilinmemektedir. Meniere hastalığının semptomları, iç kulakta anormal miktarda sıvı (endolenf) sonucu olarak görünmektedir, ancak bunun nedeninin ne olduğu net değildir. Hastalığa neden olabilecek diğer etkenler arasında otoimmün hastalık, alerji ve genetik sayılabilir.

MENİERE HASTALIĞI TEDAVİSİ

Meniere hastalığı için tedavi yoktur. Tedaviler vertigo ataklarının şiddetini ve sıklığını azaltmaya yardımcı olabilir. Ancak, işitme kaybı için herhangi bir tedavi yoktur. Meneire hastalığı için tedavi seçenekleri şunlardır:

İlaç

Meniere tedavisinde öncelikle baş dönmesinin etkilerini azaltmak ve baş dönmesinin önüne geçebilmek adına ilaç tedavisi uygulanmaktadır. Çeşitli ilaçlar ile baş dönmesi atakları önemli bir oranda azaltılır. İlaç tedavisinin yanı sıra baş dönmesini tetikleyen tuz tüketimini kısıtlamak baş dönmesini azaltmaya yardımcı olan etkenlerdendir.

Fizik tedavi

Vestibüler rehabilitasyon egzersizleri vertigo semptomlarını iyileştirebilir. Bu egzersizler beyninizi, iki kulağınız arasındaki denge farkını hesaba katacak şekilde eğitmeye yardımcı olur. Fiziksel bir terapist size bu egzersizleri öğretebilir.

İşitme cihazları

Bir odyolog işitme kaybını kulağınıza yerleştireceği bir işitme cihazı ile tedavi edebilir.

Cerrahi

Meniere hastalığı olan çoğu kişi için ameliyat gerekli değildir, ancak ciddi atak geçiren ve diğer tedavilerlerde başarı sağlanmamazsa bir seçenek olabilir. Kulaktaki sıvı birikimini azaltmaya yardımcı olmak ve iç kulakta sıvı drenajını kolaylaştırmak için bir endolimatik kese işlemi yapılır.