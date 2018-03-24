HER YERDEN UYUŞTURUCU FIŞKIRIYOR!

Mağusa’da bir araçta 4 gr, Güvercinlik’te ise gizlenmiş vaziyette 45 gr Sentetik Cannabionoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ele geçirildi

Gamze PİR BAYKUR

ağusa’da alınan bir ihbar üzerine harekete geçen Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri TIR Parkında park halinde tespit ettiği Osman Özbayır’ın aracında arama yaptı. Konu araçta yapılan aramada arabanın çeşitli yerlerinde toplam 4 gr ağırlığında Sentetik Cannabionoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile uyuşturucu madde içerdiğine inanılan 1 adet sarma sigara ele geçirildi. Konu araçta bulunan Osman Özbayır, Ümit Ay, Şengül Akburç ve 11 Mart tarihinde evinden kaçan ve aranan 19 yaşındaki Melisa Şen ise tutuklandı. “Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu” suçuyla ilgili olarak dün sabah Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan zanlı Özbayır, Ay, Akburç ve Şen aleyhine 3’er günlük tutukluluk süresi temin edildi. Yürütülen soruşturma kapsamında ise dün zanlıların mahkemeye çıkarılmasından sonra Güvercinlik’te bir arazi de arama yapan narkotik ekipleri 45 gram daha Sentetik Cannabionoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ele geçirdi.

Arabada yakalandılar

Meselenin tahkikat memuru Mahir Türe, 23 Mart tarihinde alınan bir bilgide zanlı Osman Özbayır’ın tasarrufunda kanunsuz uyuşturucu madde olduğunun öğrenildiğini söyledi. Alınan bilgi üzerine aynı gün yapılan araştırmada zanlı Özbayır’a ait aracı park edilmiş şekilde tespit ettiklerini belirten Türe, araçta yapılan kontrolde zanlı Osman Özbayır, Ümit Ay, uyur vaziyette Şengül Akburç ve Melisa Şen’in tespit edildiğini söyledi. Türe, akabinde araçta yapılan aramada ise aracın arka yolcu koltuğu üzerinde 2 ayrı kağıda sarılı toplam 2 gr Sentetik Cannabionoid, arka paspaslar üzerinde yere saçılmış vaziyette 1 gr Sentetik Cannabionoid, ön sol paspas üzerinde yere saçılmış vaziyette 1 gr Sentetik Cannabionoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve şoför koltuğunun yan kısmında tütünle karışık içerisinde uyuşturucu olduğuna inanılan yarım içilmiş sarma sigara bulunduğunu açıkladı. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın yeni başladığını belirten Türe, zanlıların 3’er gün süreyle poliste tutuklu kalmalarını talep etti.

Tutuklu kalacaklar

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Gökhan Asafoğulları, zanlı Osman Özbayır, Ümit Ay, Şengül Akburç ve Melisa Şen’in tahkikat maksatları bakımından 3’er gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

45 gram daha bulundu

Zanlı Osman Özbayır, Ümit Ay, Şengül Akburç ve Melisa Şen’in dün sabah Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılıp aleyhlerine 3’er günlük tutukluluk süresinin temin edilmesinin ardından Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri araştırmalarına devam etti. Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri yürüttükleri soruşturma kapsamında dün öğlen saatlerinde Güvercinlik’te arama gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen aramada ise Güvercinlik’te arazide gizlenmiş vaziyette 45 gram daha Sentetik Cannabionoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ele geçirildi.

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