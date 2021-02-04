Herhangi bir belirti olmaksızın kendi isteği ile Fuar alanına gidip test yaptırdı,sonucu pozitif..

Seyhan Yıldırımbora adlı vatandaş sosyal medya hesabından bugün herhangi bir bir belirti olmaksızın kendi isteği ile Fuar alanına gidip test yaptırdığını ve testinin sonucunun pozitif çıktığının bilgisini verdi.

Seyhan Yıldırımbora'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama:

''Merhaba

Herhangi bir belirti olmaksızın kendi isteğimle Fuar alanina gidip pcr testi yaptırdım.

Sonucu pozitif çıktı suan covid 19 teşhisi ile hastanedeyim. Yapılan muayene sonucunda hafif bir enfeksiyon olduğu ve hastanede değil pandemi otelinde karantinaya alınacağım. Ben hatırladığım kadarıyla bu süreçte muhatap olduklarımin listesini verdim. Unuttuklarım olabilir benimle 10 dakikadan fazla ayni ortamda olanların lutfen kendileri ve çevremizdeki insanları düşünerek bakanlığa bilgi versinler lutfen.

Saglikla kalın...''