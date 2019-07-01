HERHANGİ BİR KİMYASAL RİSK TESPİT EDİLMEDİ

Girne’ye bağlı Taşkent Köyü yakınlarında bu sabah 01.00 sıralarında meydana gelen füze düşmesi olayla ilgili, Türkiye’den gelen AFAD ekibinin bölgede incelemeler yaptığı, herhangi bir kimyasal risk tespit edilmediği açıklandı.

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Türkiye Cumhuriyeti’nden gelen AFAD ekibi, bölgede kimyasal ölçüm cihazlarıyla incelemeler yapılmış olup herhangi bir kimyasal risk olmadığı tespit edilmiştir” denildi.

BRT/TAK