Geçtiğimiz hafta 45'inci bölümü ile sezon ortasında final yapan 'Ufak Tefek Cinayetler' dizisinin kadrosunda yer alan Duygu Sarışın, dün İstinye'deki bir AVM'de objektiflere takıldı.

Gün boyu alışveriş yapan Duygu Sarışın, objektiflere poz verdikten sonra gazetecilerle kısa süre sohbet etti.

Güzel oyuncu, dizinin final yapması sonrası yeni bir projesi olup olmadığını soran gazetecilere "Arkadaşlar dizimiz daha yeni final yaptı, çok güzel bir projeydi ve güzel bir final yaptık. Daha çok yeni, onun için başka projeyi konuşmak için çok erken" cevabını verdi.

Gazetecilerin art arda fotoğraf çekmesi ile utandığını belirten oyuncu, "Ben bu duruma hala alışamadım. Herkes bize bakıyor, utanıyorum" dedi.