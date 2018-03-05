Herkes bunu soruyor!

Kanal D'deki Çocuklar Duymasın'da Haluk ve Meltem'in öpüştüğü sahneyi kaleme alan Milliyet Cadde yazarı Sina Koloğlu, "Dizide bir hamilelik olayı eksik" ifadelerine yer verdi.

Çocuklar Duymasın dizisinin 29. bölümünde Meltem (Pınar Altuğ) ile Haluk (Tamer Karadağlı) dudaktan öpüştüler. 2002'den bu yana yayınlanan 16 yıllık dizide 'öpüşmeme' kuralı da böylece yıkıldı.

Milliyet Cadde yazarı Sina Koloğlu da,konuyla ilgili bir yazı kaleme aldı. İşte yazının o bölümü:?