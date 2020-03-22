Sağlık Bakanı Ali Pilli, BRT Sabah Haber’de halka seslenerek, herkesin evinde kalmasını, dışarıya çıkmamasını istedi.

Halkın sokağa çıkmaması halinde Sağlık Bakanlığının çalışmalarının kolaylaşacağını ve vaka sayısında artış olmayacağını belirten Pilli, “Herkes evinde kalıp bize yardımcı olsun. Bu salgını bu seviyede durdurmak istiyoruz” dedi.

Bakan Pilli, konu ile ilgili gerekli önlemleri aldıklarını ve almaya da devam edeceklerini söyledi.

Pilli, “Ateş, öksürük, nefes alma güçlüğü, solunum sıkıntısı veya hepsi varsa 1102 yi arayın. Son 14 gün içinde yurt dışında bulunmuşsanız, ev halkından biri yurt dışından gelmişse, yakınlarından biri hastaneye yatmışsa, yakınlarından birine kovid 19 tanısı konmuş ise, temas etmiş ise, yakınlarından birinde pozitif vaka görülmüşse, yakın temas etmişse 1102 yi arayın, biz her zaman yanınızdayız” şeklinde konuştu.

İngiltere’den gelen ve yüksek ateş şikayeti nedeniyle karantina merkezinde gözetim altında tutulan öğrenci konusunda ise Bakan Pilli, öğrencinin tüm tetkiklerinin yapıldığını ve sonucun negatif çıktığını söyledi.

Pilli, öğrencinin takip altında tedavisinin devam ettiğini, herhangi bir sıkıntının olmadığını belirtti.

Kitlerle ilgili bir sıkıntının da olmadığını, ülkede yapılan testlerin güvenilir ve elemanların deneyimli olduğunu kaydeden Pilli, Türkiye Sağlık Bakanlığı ile iletişime geçip bilgi alışverişi yapacaklarını kaydetti.

“Virüsü bulunduğu yerde hapsetmek istiyoruz. O yüzden evde kalın” diyen Pilli, ülkede bir- iki vaka olsa dahi evden çıkılması halinde bu sayının ikiye katlanacağını söyledi.

Bakan Pilli, “bize yardım ederseniz bunun üstesinden geleceğiz. Mücadele edersek salgını önlemiş olacağız. Bu bütünlüklü bişeydir. Siyaseti bir tarafına bırakıp sağlık çalışanlarına yardım edelim. Bilgi kirliliği var. Bunlar da yasalar önünde ileride hesap verecektir” şeklinde konuştu.