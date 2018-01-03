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Herkes merak ediyordu! Şeyma Subaşı paylaştı...

Herkes merak ediyordu! Şeyma Subaşı paylaştı...

İşte Şeyma'nın annesi...

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Her yaptığıyla magazin gündeminde manşet olan Şeyma Subaşı, sosyal medyadan herkesin merak ettiği annesiyle fotoğrafını paylaştı. Acun Ilıcalı ile Eylül 2017'de evlenen Şeyma Subaşı sosyal medya paylaşımlarıyla fenomen haline dönüşmüş ve kısa sürede takipçi sayısını 2.5 milyona çıkarmıştı.

"ANNEM ANNEM" NOTUYLA PAYLAŞTI
 
Subaşı son olarak Instagram story bölümünden merak edilen annesiyle fotoğrafını paylaşarak, "Annem annem" notuyla yayınladı.
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