Herkes merak ediyordu! Şeyma Subaşı paylaştı...

Her yaptığıyla magazin gündeminde manşet olan Şeyma Subaşı, sosyal medyadan herkesin merak ettiği annesiyle fotoğrafını paylaştı. Acun Ilıcalı ile Eylül 2017'de evlenen Şeyma Subaşı sosyal medya paylaşımlarıyla fenomen haline dönüşmüş ve kısa sürede takipçi sayısını 2.5 milyona çıkarmıştı.

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