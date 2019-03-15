Herkes onu konuşuyor!

Ümit Karan Makedonya'da tarih yazıyor!

6 puanla son sırada aldığı Shkupi’yi 22. hafta sonunda Avrupa potasına sokan Ümit Karan, Makedonya'da tarih yazıyor.

Ekim ayında Makedonya 1.Lig ekiplerinden Shkupi’nin teknik direktörü olan Ümit Karan, son sırada aldığı takımı Avrupa yarışına soktu. 9. haftada yani Ümit Karan geldiğinde 6 puanla ligde sonuncu olan Shkupi, 22. haftada 33 puanla 4.’lük koltuğunda oturuyor.

Yeni takımıyla adeta Survivor (hayatta kalan) mücadelesi veren Karan, Makedon basınında da manşetlere çıktı. Shkupi, ligi 3. sırada bitirmesi halinde UEFA Avrupa Ligi’nde elemelere katılacak.

Karan, imza töreninde "Biz buraya Shkupi'yi dünya markası yapmaya geldik. Çoğunuz şunu sorabilir: Ümit Karan niye buraya geldi? Büyük bir proje, en büyük parçalarından biri Shkupi, onu değerlendirmeye geldik." açıklamasını yapmıştı.