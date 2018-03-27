Herkes onu soruyor! Doktor nerede?
Herkes onu soruyor! Doktor nerede?
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Yıllardır Survivor'da doktorluk yapan Metin Kuş, babacan tavırlarıyla herkesin sevgisini kazanmıştı. Son zamanlarda programda olmayan doktoru her 10 kişiden biri "Nerede?" diye soruyormuş.
TV8 ekranlarının sevilen yarışması Survivor'da Doktor Metin Kuş'un yokluğu herkesin dikkatini çekti. Survivor Panorama'nın canlı yayınında Metin Kuş'un nerede olduğu açıklandı.
"İSTANBUL'DA İŞİ VAR"
Eski yarışmacı İhsan Tarkan, Panorama'da Metin Kuş'un İstanbul'da işinin olduğunu bu nedenle Survivor'da kadın doktorun dahil olduğunu belirtti.
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