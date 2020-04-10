Ev karantinası günleri devam ederken, insanların pek çok konudaki ihtiyaçları da gün yüzüne çıkıyor. Bu süre zarfında her ne kadar mutfağa girip ekmek yapmayı öğrenmiş olsak da bazı ihtiyaçlar için ne yazık ki karantinanın bitmesini beklemek gerekiyor. Bunlardan biri de kuaför ihtiyacı oldu.

Özellikle kadınların kuaför paylaşımları bu konuda ilk sıralarda yer alırken oyuncu Begüm Kütük’ten ilginç bir yorum geldi.

Kocası Erdil Yaşaroğlu ile birlikte sağlık çalışanları için 3-D yazıcılarında yüz maskesi üreten Kütük bununla ilgili paylaşımlarda bulunulmuş ve beğeni toplamıştı.

‘GERÇEK RENGİNLE YAŞAMAYI ÖĞRENSEN MESELA’

Kütük bu defa hemcinslerine göndermede bulunduğu bir paylaşım ile öne çıktı. Özellikle sosyal medyada dönen kuaför paylaşımlarına tepki gösteren oyuncu şunları yazdı:

“Instagram'a bakıyorum da herkes saç boyama, dip boya derdine düşmüş. Marifet gibi online kuaförleriyle görüntü paylaşıyorlar. Beyazlar kapatılacakmış falan. Beyazlarınla ya da gerçek renginle yaşamayı öğrensen mesela, barışsan kendinle salsan bir kaç ay marifet değil yaptığınız..”

‘BEYAZI OLMAYANA KUAFÖR BOŞAMAK KOLAY ŞEKERİM’

Kütük’ün bu çıkışına ise ilk yorum meslektaşı Berna Laçin’den geldi. Laçin şu yorumu yaptı:

“Beyazı olmayana kuaför boşamak kolay şekerim. Becerebilsem hemen yaparım ben de vallaha… Kendinle barışmak değil bak emin ol ben anlıyorum insanları, ter kokusu da insana mahsus ama terle yaşamak ve kokuyla barışmak istemiyorsun yıkanıp atmak istiyorsun Ya öyle düşün”