"Herkese ve herşeye inat..."

Taciz iddialarından dolayı açılan soruşturmada takipsizlik kararı verilen 'Yasak Elma'nın oyuncusu Talat Bulut, rol aldığı dizi setinde kamera karşısına geçti. Talat Bulut, sosyal medyadan yayınladığı videoda, "Herkese ve her şeye inat Yasak Elma setindeyim" dedi.

Taciz davasında takipsizlik kararı kesinleştikten sonra başrol oynadığı Yasak Elma dizisine devam eden Talat Bulut, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. 62 yaşındaki Bulut, "Herkese ve her şeye inat Yasak Elma setindeyim" notuyla yayınladığı videoda şu ifadeleri kullandı: "Merhaba herkese. Ben de Yasak Elma'yı gerçekleştirmek için burdayım. Pardon ya ben zaten burda değil miydim? Hiçbir yere gitmedim ki…"