HERKESİ DOLANDIRDI!

YAPI İNŞAATI VE TEKNİK İŞLER MÜTEAHHİTLERİ KAYIT VE DENETİM YASASINA AYKIRI HAREKET VE SAHTEKARLIKLA PARA TEMİNİ

2016 ve 2017 yılları içerisinde, Güzelyurt’ta faaliyet gösteren Dream House Ltd. isimli işyeri direktörü V.S.(E-32)’nin, Kıbrıs Türk Müteahhitler Birliği ve İnşaat Encümenliği’ne müteahhitlik kaydı olmadığı halde ile prefabrik ev yapma hususunda müşterileri ile sözleşme yaparak yapı inşaatı ve teknik işler müteahhitleri kayıt ve denetim yasasına aykırı harekette bulunup, Eftade ALTUNBİLEK’den 50.000 TL, Selahaddin ÇELLO’dan 110.000 TL ve Bahar SELDEN’den ise 56.500 TL’yi sahtekarlıkla temin ettiği tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir.