Herkesin aklında bu soru!

Çin corona virüsünün merkez üssü konumundaki Wuhan kentindeki tecridin 9 Nisan'da kısmen kaldırılacağını duyururken, çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. Pekin yönetiminin asemptomatik (belirti vermeyen) hastaları test sonucu pozitif çıksa da "corona virüslü" saymadığı öne sürülüyor.

Çin geçen haftadan bu yana yerli corona virüsü vakası tespit edilmediğini duyuruyor ve iki aydır tecrit altında yaşayan milyonlarca insan için seyahat kısıtlamalarını kaldırmayı planlıyor.

Fakat New York merkezli Vice News internet sitesi, Pekin’in açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını öne sürdü. İddiaya göre; Çin yerli yeni vakalar bulunmasına karşın bunları bildirmiyor.

Diğer ülkelerden farklı olarak ve Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) klavuzuna rağmen Çin, belirti görülmeyen hastayı corona virüsü testi pozitif çıksa da bildirmiyor. Bu kategoride kaç kişinin bulunduğu da açıklanmıyor.

ÇİN’E DÖNEN İNSANLARDA BULUNUYOR

Pekin yönetimi corona virüsü vakalarının Çin’e dönen insanlardan geldiğini ve yerli vaka bulunmadığını savunsa da, DSÖ ülkede birçok yeni vaka bulunduğunu raporlamaya devam ediyor.

Wuhan’daki bulaşıcı hastalık önleme ve kontrol ekibinden bir kişi, Çin merkezli yayın kuruluşu Caixin’e verdiği demeçte, “bulaş sürecinin durup durmadığını söylemenin şimdilik mümkün olmadığını” söyledi.

Adı belirtilmeyen yetkili, Wuhan’da hayatın durdurulmasına karşın çalışan insanlara yönelik temas izleme ve görüntüleme sayesinde her gün 10’u aşkın vaka tespit edildiğini söyledi.

KAYGI DERİN: VAKA ÇOK DAHA FAZLA



Ayrıca şehirde genel nüfusa yönelik yaygın bir test faaliyeti yürütülmediği belirtilirken, bunun Wuhan’da sağlık yetkililerinin açıkladığı sayıdan çok daha fazla asemptomatik corona virüsü vakasının bulunduğu yolundaki kaygılara yol açtığı aktarıldı.

Hong Kong’un kamu yayıncısı RTHK’ya konuşan kent sakinleri, hastaların test yapılmadan hastanelerden gönderildiğini, bunun nedeni olarak ise Wuhan’daki yetkililerin yeni vaka bildirilmemesi yolunda talimat almalarını gösterdi.

Çin salgının başladığı Aralık ayından bu yana Dünya Sağlık Örgütü’ne teyit edilen 80 bini aşkın vaka bildiriminde bulundu. South China Morning Post gazetesinin ulaştığı gizli verilere göre; salgının zirve yaptığı şubat ayı sonu itibarıyla 43 binden fazla kişiye corona virüsü teşhisi koyuldu. Fakat bu hastalarda Covid-19 semptomlarına rastlanmadı. Ve bu vakalar Çin’in resmi rakamlarına dahil edilmedi.