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Herkesin Beklediği Son!

Herkesin Beklediği Son!

Herkesin Beklediği Son!

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Çocuklar Duymasın'ın senaristi Birol Güven'e Tutku karakteri için şikayet yağmıştı. Dizinin yeni bölüm fragmanında Tutku'nun bütün oyunları açığa çıkıyor.

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Çocuklar Duymasın'ın dünkü bölümünün ardından yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

HER ŞEY AÇIĞA ÇIKIYOR

 
Yeni bölümde, Meltem'in psikolojisini bozuk gibi göstermeye çalışan Tutku'nun bütün oyunları ortaya çıkıyor. Meltem, Tutku'yu konuşturup herkese gerçeği gösteriyor.
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