Hesap Krizi!
3 Adam arasında hesap krizi!
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Eser Yenenler, İbrahim Büyükak ve Oğuzhan Koç, önceki akşam Etiler Günaydın Kebap'ta görüntülendi.
Yaklaşık iki saat birlikte yemek yiyen üçlüden Koç, "Hesabı kim ödedi?" sorusuna, şakayla karışık "Hep ben ödüyorum" yanıtını verdi. Araya giren Büyükak, "Bizde Türk usulü, aramızda pinti yok. Birisi ödüyorsa diğerleri hiç karışmaz" şeklinde konuştu.
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Etiketler : Eser Yenenler, İbrahim Büyükak, Oğuzhan Koç, yemek, hesap
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