Heyecanlandıran Omicron gelişmesi

DSÖ Avrupa Direktörü Hans Kluge, koronavirüsün Omicron dalgasının ardından Avrupa'da pandeminin sona ermesinin mümkün olduğunu söylerken, 'Kovid-19'un yıl sonuna doğru geri gelmesinden önce bir sessizlik dönemi olacağını tahmin ediyoruz, ancak pandeminin mutlaka geri gelmesi de şart değil' dedi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Direktörü Hans Kluge, uzun bir aradan sonra Kovid-19 salgınıyla ilgili olumlu bir öngörü paylaştı. Fransız Haber Ajansı’na (AFP) konuşan Kluge, mart ayına kadar Omicron varyantının Avrupa’da yaşayanların yüzde 60’ını enfekte edeceği söyledi. Kluge, “Bölgenin salgında bir anlamda son oyununa doğru ilerliyor olması olasılığı var. Gelecek haftalar ve aylarda ya aşı ya da insanların enfeksiyon nedeniyle bağışıklığı olması sayesinde ve mevsim koşulları da dikkate alındığında küresel bir bağışıklık olacak. Kovid-19'un yıl sonuna doğru geri gelmesinden önce bir sessizlik dönemi olacağını tahmin ediyoruz, ancak pandeminin mutlaka geri gelmesi de şart değil” dedi.

Endemi demek için erken

İki yıl süren koronavirüs pandemisinin ardından Omicron varyantının ortaya çıkmasıyla pandeminin endemiye dönüşebileceği yorumları yapılmaya başlanmıştı. Bu değerlendirmelere temkinli yaklaşan Hans Kluge, "Endemi hakkında çok konuşuluyor ancak endemik demek önceden ne olacağını kestirebilmek demektir. Koronavirüs bizi birçok kez şaşırttı bu nedenle çok dikkatli olmamız gerekiyor" diye konuştu. Kluge, artık bulaşı engellemekten ziyade risk grubundaki insanları korumanın öncelikli olduğunu belirtti. Kovid-19 salgını yüzünden şu ana kadar 1.7 milyonu Avrupa’da olmak üzere dünyada 5.6 milyon kişi hayatını kaybetti.

Pakistan'da çocuk felci aşı kampanyası

Pakistan'da çocuk felci aşı kampanyası başlatıldı. Çocuk felci aşı programı koordinatörü Şahzad Beg, 5 yaş altı 22.4 milyon çocuğun aşılanması için 5 gün sürecek kampanyaya yaklaşık 150 bin sağlık çalışanının katılacağını açıkladı. Poliomiyelit olarak da bilinen çocuk felci, polio virüsünün sinir sistemine saldırarak bebeklerin ve çocukların ömür boyu felç olmasına ya da sakat kalmasına neden olan bulaşıcı bir hastalık.

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