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Heyetler arası toplantı tamamlandı

Heyetler arası toplantı tamamlandı

Başbakan Ünal Üstel’in Ankara’daki resmi temasları kapsamında yapılan heyetler arası toplantı tamamlandı.

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Başbakan Ünal Üstel’in Ankara’daki resmi temasları kapsamında yapılan heyetler arası toplantı tamamlandı.

Toplantının ardından Üstel ve heyeti, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın Başbakan Üstel onuruna Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde verdiği öğle yemeğine katıldı.

Başbakan Üstel, bugünkü temasları çerçevesinde Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da kabul edilecek.

BRT

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