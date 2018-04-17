HİÇ GÖRMEDİĞİ KIZ KARDEŞİNİ ARIYOR!

Bulgaristan uyruklu İbrahim Deliorman’ın oğlu Muzaffer Deliorman, 51 yıl önce Kıbrıs’ta dünyaya gelen kız kardeşini arıyor. Deliorman’ın kız kardeşi hakkında bildiği tek şey, onun ve annesinin ismi

ANNE KIBRISLI TÜRK

Muzaffer Deliorman kız kardeşinin isminin Selime veya Salime, annesinin ise Sıdıka veya Siddiga isminde bir Kıbrıslı Türk olduğunu söyledi. Deliorman’ın kulaktan dolma edindiği bir bilgi de kardeşinin dayılarından birinin 1967 yılında fırın işlettiği diğerinin ise İngiltere’de ikamet ettiği yönünde

TEK ARZUSU SARILMAK

Muzaffer Deliorman, kardeşini bulmak için Türkiye’deki televizyon programlarına da katılmayı planlıyor. Deliorman, Almanya’da ikamet ediyor. Ekonomik durumunun iyi olduğunu söyleyen Deliorman’ın tek arzusu kardeşi ile tanışmak, ona sarılmak ve en azından bundan sonra maddi manevi ihtiyacı olduğunda destek olmak.

Almanya’da ikamet eden Muzaffer Deliorman isimli kişi, 51 yıl önce Kıbrıs’ta dünyaya gelen kız kardeşini aramak için ülkeye geldi.

Deliorman, Kıbrıs’a ayak basar basmaz soluğu Nüfus Kayıt Dairesi’nde aldı ancak, kardeşine dair resmi herhangi bir bilgiye ulaşamadı.

Nüfus Kayıt Dairesi’nden arzu ettiği bilgiyi edinemeyen Muzaffer Deliorman, dün Havadis’e ulaşarak hiç görmediği kız kardeşinin bulunması için yardım istedi.

Deliorman, kız kardeşinin isminin Selime veya Salime olduğunu, kardeşini dünyaya getiren kadının ise Sıdıka veya Siddiga isminde bir Kıbrıslı Türk olduğunu ifade etti.

Muzaffer Deliorman, hikayesini Havadis okurları ile paylaştı.

“Annem kabul etmedi”

Muzaffer Deliorman, babası İbrahim Deliorman, annesi ve 6 kardeşi ile birlikte Almanya’da ikamet ettikleri 1967 yılında babasının turist olarak Ankara’ya gittiğini ve orada Kıbrıslı Türk Sıdıka (Siddiga) Hanım ile tanıştığını anlattı.

Babası İbrahim Deliorman ile Sıdıka (Siddiga) Hanım’ın birlikte Almanya’ya gittiklerini ve üç ay sonra kadının Kıbrıs’a döndüğünü ifade eden Muzaffer Deliorman, Sıdıka (Siddiga) Hanım’ın babası ile beraberliğinden hamile kaldığını ve 1967 yılında Kıbrıs’ta bir kız çocuğu dünyaya getirdiğini söyledi.

Bu olaydan annesinin de haberdar olduğunu söyleyen Deliorman, babasının kızını Almanya’ya yanına getirmek istediğini ancak annesinin buna müsaade etmediğini dile getirdi.

Aradan yıllar geçtikten sonra kardeşlerinin ikisinin vefat ettiğini diğer 4 kardeşinin de Türkiye’ye yerleştiğini söyleyen Muzaffer Deliorman, kendisinin halen Almanya’da ikamet ettiğini dile getirdi.

Deliorman, babasının vefatından sonra hiç görmediği kız kardeşi Selime (Salime) Hanım’ı bulmak için annesini ikna ettiğini ve annesinden kardeşine dair hikayeyi dinledikten sonra kardeşini aramaya başladığını belirtti.

“Tek istediğim sarılmak ve maddi manevi destek olmak”

Muzaffer Deliorman, “Annem ve babamdan olan kardeşlerimin tümüne maddi olarak destek verdim, ancak hiç görmediğim ve sadece ismini bildiğim kız kardeşim için vicdanım çok rahatsız” diyerek kız kardeşini bulmak istemesindeki tek amacının ona sarılmak olduğunu ve en azından bundan sonra maddi manevi kardeşinin destekçisi olmak istediğini kaydetti.

Kardeşini bulmak için Türkiye’deki televizyon programlarına da katılmayı planladığını ifade eden Deliorman, “Maddi bir beklenti içerisinde değilim, buna ihtiyacım da yok. Halim vaktim yerinde. Tek istediğim kardeşimle tanışmak, ona sarılmak ve bir ihtiyacı varsa karşılamak. Hangi şartlarda büyüdü, şuan ne durumda, neye ihtiyacı var bilmek istiyorum. Diğer kardeşlerime çok faydam oldu bu kardeşlime de elimden gelen desteği veremezsem vicdan azabı ile bu dünyadan göç edeceğim” diye konuştu.

“Tanıyan bilen lütfen bana ulaşsın”

Muzaffer Deliorman, kız kardeşi Selime (Salime) Hanım’ın şuanda 51 yaşında olduğunu, onu dünyaya getiren kadının isminin Sıdıka veya Siddiga olduğunu ve bir dayısının 1967 yılında Kıbrıs’ta bir fırın işlettiğini, bir dayısının da İngiltere’de yaşadığını öğrendiğini söyledi.

“Kız kardeşimi veya ailesini tanıyan, bilen lütfen bana ulaşsın” diyen Muzaffer Deliorman, kendisine 004915779440538 numaralı hattan direk arayarak veya Whatsapp üzerinden ulaşılabileceğini söyledi.