"HİÇBİR ADAYA DESTEK VERMEYECEĞİZ!"

DP Genel Sekreteri Afet Özcafer katıldığı bir canlı yayında, DP olarak, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde herhangi bir adaya destek belirtmeme kararı üzerinde durduklarını dile getirdi.

Özcafer, önümüzdeki günlerde parti yetkili organları tarafından alınacak kararların ardından bu konunun tamamıyla netlik kazanacağını açıkladı.