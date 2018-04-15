HİKMET ERSOY ANİDEN RAHATSIZLANARAK HAYATINI KAYBETTİ

Bugün saat 17:50 sıralarında, Lefkoşa sakin Hikmet Ersoy (E-38), Hamitkoy’de bulunan paintball oyun alanı içerisinde bulunduğu sırada aniden rahatsızlanarak kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen saat 19:10’da kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir.

Hikmet Ersoy’un ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından belirlenecek. Polisin olayla ilgili soruşturması devam etmektedir.