HİLE DEDİLER TOPA TUTTULAR!

ABD'de Demokratların üst düzey iki ismi dün Ankara'da ABD ile Türkiye arasında varılan Suriye anlaşmasını "hile" olarak nitelendirdi.

Temsilciler Meclisi’nin Demokrat Başkanı Nancy Pelosi ve Senato’daki Demokratların lideri Chuch Schumer, yayınladıkları açıklamada mutabakata ilişkin şu ifadelere yer verdi:

“Anlaşma, Amerika’nın dış politikasına yönelik güvenirliğin altını ciddi şekilde oyuyor ve müttefiklerimize ve benzer şekilde hasımlarımıza sözümüze güvenilmeyeceği yolunda tehlikeli bir mesaj gönderiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan hiçbir şeyden vazgeçmedi. Başkan Trump ona her şeyi verdi.”

Pelosi ve Schumer, gelecek hafta Temsilciler Meclisi’nde Türkiye’ye yaptırımlar öngören ve iki partinin de desteklediği bir karar tasarısını oylamaya sunacaklarını da açıkladı.

Gelecek yıl yapılacak Başkanlık Seçimleri için kampanya yürüten Trump, Dallas’taki bir mitingde Pelosi’ye yanıt verdi.

Trump, “Amerika ne kadar başarılı olursa, bu çılgın Demokratlar o kadar çok nefret ve öfke doluyor. Onlar deli. Onlar deli. Deli Nancy. Şu deli Nancy” ifadelerini kullandı.